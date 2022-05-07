本土疫情持續擴大，今大增4.6萬例，單日11人死亡也同樣創下新高，其中最年輕的死亡個案，是一名40多歲女性。根據中央流行疫情指揮中心資料，該個案昏倒在路邊，被人發現後送醫急救，仍宣告不治。

個案經採檢確診，資料顯示沒有打過疫苗。死者患有慢性肺病，另外最近曾罹患敗血症，治療後剛出院沒多久。