今增11例死亡 40歲女路倒送醫不治 15:022022/05/07 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今增11例死亡，再度創下單日新高。（指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情持續擴大，今大增4.6萬例，單日11人死亡也同樣創下新高，其中最年輕的死亡個案，是一名40多歲女性。根據中央流行疫情指揮中心資料，該個案昏倒在路邊，被人發現後送醫急救，仍宣告不治。 個案經採檢確診，資料顯示沒有打過疫苗。死者患有慢性肺病，另外最近曾罹患敗血症，治療後剛出院沒多久。 （指揮中心提供） 台灣森林碳匯不給力 快篩試劑搶破頭 醫喊「有指標症狀」再捅鼻 #本土疫情 #重症 #死亡 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣大 配息4.3元 04:102022/05/07 證券．權證 台灣參與WHA的寒冬 04:102022/05/07 時論廣場 詭異2條線 她自費PCR、快篩都陰 真相連衛生局都傻眼 07:592022/05/07 生活 悲劇！新北確診孕婦母子雙亡 胎兒昨不治 媽媽今病歿 10:292022/05/07 生活 新竹市＋457 兩大型接種站9到13日天天開打 14:222022/05/07 生活 確診停課標準大改 小學3天、國高中看九宮格 14:282022/05/07 生活 確診跑攤打麻將 害朋友確診 新北代理老師遭重罰200萬 10:412022/05/07 生活 民進黨棄守了？疫情連19日創新高 港媒發出「恐怖警告」 13:062022/05/07 政治 嘉義縣＋187足跡熱點曝 阿里山衛生所快篩實名制開賣 14:382022/05/07 生活 史話》1979年告台灣同胞書（戚嘉林） 00:002022/05/07 兩岸史話 彰化＋517家長憂停課影響學習 王惠美：採線上實體雙軌制 14:512022/05/07 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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