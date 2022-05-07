選手克服逆光及風勢等不利因素，以6比0的比分完勝台北市立大學，勇摘暨大校史第一面全大運射箭金牌。（國立暨南國際大學提供／盧金足南投傳真）

國立暨南國際大學射箭隊在全國大專校院運動會拿到冠軍，也是暨大校史第一面全大運射箭金牌。（國立暨南國際大學提供／盧金足南投傳真）

全國大專校院運動會由國立體育大學主辦，射箭項目競爭激烈，國立暨南國際大學共有11名同學代表出賽，6日在射箭反曲弓男子團體決賽金牌戰，克服逆光及風勢等不利因素，以6比0的比分完勝台北市立大學，勇摘暨大校史第一面全大運射箭金牌。

暨大自2005年開始，結合在地資源，積極發展射箭運動，獲全校師長支持，每年更由教育政策與行政學系及社會政策與社會工作學系提供名額，招收射箭績優選手，成為該校特色運動之一，過去全大運最佳成績為2017年獲得反曲弓女子團體銅牌。

今年度為備戰全大運，全隊12名同學自3月青年盃全國射箭錦標賽後，開始2個月強化訓練。

暨大射箭隊教練官孟辰指出，除利用每日課餘時間練習外，射箭隊的成員更於周末加強訓練，已逾2個月未返家休息，辛苦練習，終於摘下今年全大運射箭金牌的最高榮耀。

本屆射箭反曲弓男子團體項目由教政系3年級同學李諺宥、蔡德諺及教政系2年級涂詠傑代表出賽，第1天排名賽共射出總分1846分，在9所大專院校中排名第4。

翌日對抗賽第1場先以5比1大勝國立台灣體育運動大學，第2場對上冠軍呼聲極高，又有地主優勢的國立體育大學，在未被看好的情況下，以5比3勝出，跌破大家眼鏡挺進金牌戰。

暨大表示，昨日的金牌戰中，3名同學更顯自信，發揮穩定，克服決賽場地與預賽不同，逆光及風勢等不利因素，以6比0的比分大勝台北市立大學，勇摘暨大校史第1面全大運射箭金牌。

暨南大學射箭隊選手李諺宥指出，男團3個人是共同體，不管是練習還是比賽，在場上都會互相提醒、鼓勵。

蔡德諺和涂詠傑說，為了全大運特別增加體能訓練，賽前也有重新調整過排序，感謝官孟辰教練指導及通識教育中心體育組老師于道弘全力協助下順利奪冠。