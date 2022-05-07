因演出狗血韓劇《Penthouse上流戰爭》人氣爆紅的41歲南韓女星金素妍，6日出席第58屆百想藝術大賞，身穿簡約緊身黑色禮服現身，搭配鑽石流蘇耳環，看似簡單卻因其凹凸有致的身材，在本屆幾乎以黑白兩色調為主的紅毯中，運用自己身材優勢在觀眾心目中留下印象。而眼尖的網友發現，韓國人氣女團BLACKPINK 成員 Rosé ，也曾著同款禮服拍攝畫報。

金素妍在紅毯上身穿韓國品牌Pinkong的黑色緊身禮服，事實上這也不是她第一次該牌服飾，去年參與SBS演技大賞時也曾以同牌服裝踏上紅毯，由於該牌服裝多以簡約優雅的剪裁為主，更可體現穿著的人的身體曲線，也符合韓國紅毯一貫的端莊優雅風格，故該牌也是不少韓女星紅毯熱們選擇，如主演《那年，我們的夏天》、《梨泰院Class》的金多美、女團MAMAMOO成員頌樂、ITZY成員申有娜等人，皆曾穿著同牌服裝。

BLACKPINK Rosé以Pinkong的黑色緊身禮服為Tiffany & Co拍攝畫報。（摘自 Rosé IG）

BLACKPINK Rosé以Pinkong的黑色緊身禮服為Tiffany & Co拍攝畫報。（摘自 Rosé IG）

另，簡約的設計也因此成為不少珠寶品牌拍攝畫報時的首選，例如Rosé四月為Tiffany & Co「Yellow is new blue」企劃時的畫報，便以Pinkong的黑色緊身禮服搭配脖子上亮眼的黃鑽石，簡單不失優雅的剪裁，不但不會搶走作為主角的鑽石飾品，以及Rosé本人的焦點，反而能更能凸顯主角的存在。