本土疫情居高不下，大學生確診人數不斷累積，大專校院恐已成為重災區，各校疾呼教育部「放手」，讓各校自行研擬停課與授課等校園管理方式。教育部長潘文忠今 （7日）出席指揮中心記者會，提到目前遠距教學將以一到兩周來規畫，如超越兩周以上，可提交計畫到應變小組審核。

因應指揮中心防疫措施調整以「確診個案」為核心，教育部今日針對各級學校提出最新管理說明。其中在大專校院方面，取消全校性暫停實體課程方式。學校可授權「授課教師」於上課班級出現確診或居隔學生而須返家進行居家照護或居家隔離時，考量目前已近學期末，為避免學生往返奔波，得經與學生討論後，依〈專科以上學校遠距教學實施辦法〉規定，實施遠距教學至本（110學年度第2學期）學期末，應確保學生學習成效。

潘文忠說明，假如大專校院因疫情考量，讓學校能有彈性應對，即教師或課程遇到學生相關疫情問題，將可以由學校授權。

潘文忠也提到，至於各大專院校近日開始進行防疫演練，大專校院採取遠距教學原則也將會以此方式來進行，原則上以一到兩周來規畫，如遠距教學得超過兩周以上，請各校提交計畫到教育部，將由應變小組審核。