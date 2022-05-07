亂丟菸蒂影響環境，遭民眾檢舉件數高達4萬8832件，台北市議員潘懷宗質疑，檢舉但不告發的有2萬8823件，比例高達近五成，很多人習慣開車抽菸後隨手往外扔，從影像難認定誰違規，造成有違規卻罰不到。對此，北市環保局長劉銘龍表示，考慮比照酒駕連坐精神，盼中央能對車主有責任提供誰為違規者，有相關法律依據，會再跟中央反應。

潘懷宗表示，根據環保局統計108年至今年3月底止，亂丟菸蒂、垃圾及亂吐檳榔渣汁等違反廢棄物清理法第二十七條而遭民眾檢舉件數高達4萬8832件，其中開罰了1萬9458件，但不告發的有2萬8823件，最大原因為「無法確認行為人」有1萬3520件，比例高達近五成。

潘懷宗質疑，這些無法確認的行為人，雖違規事實明確，但多為乘客或使用公司車等，只要證明不是車主丟的，或為副駕駛座丟出去，從影像難認定誰違規，環保局就罰不到，無疑是放任汙染環境，要求環保局應向中央反映，想辦法解決。

此外，潘懷宗表示，依財政部國庫署公開資料來看，台灣2021年國產與進口紙菸總量約392億隻，另根據環保署與環保團體「RE-THINK 重新思考」合作所做的調查分析，發現逾3成民眾會亂丟菸蒂，因此推估全國每年遭棄置煙蒂可能高達117億支，但環保局始終未能有效降低違規行為。

劉銘龍表示，之前跟中央反映，修法時考慮是否直接罰車輛所有人，但引起很大爭議，所以就這部分環保署修法時有考慮罰車主，考慮比照酒駕連坐精神，盼中央能對車主有責任提供誰為違規者，有相關法律依據，會再跟中央反應。

環保稽查大隊長顏伶珍表示，依環保署函釋廢清法第27條屬於行為罰，無法直接針對車主開罰，處分對象必須是實際行為人，所以若有民眾檢舉，會查證是否有違規行為，若違規明確，會查詢車籍並通知所有人陳述意見，若他在期限內沒陳述，或是覺得他的理由不是理由，還是會告發。此外，針對租賃公司部分，也會討論要求業者提供遭檢舉違規時間時的使用者。