丟丟妹現場示範直播叫賣。（東森提供）

丟丟妹接受《東森娛樂》謝佑昀專訪。（東森提供）

「叫賣天后」丟丟妹接受EBC東森娛樂專訪，與東森數位主播謝佑昀分享成為叫賣天后的事業歷程。年紀輕輕就建立龐大帶貨事業的她，從國中就開始自己做生意，笑說其實是想逃避念書，當時家裡自產烏魚子，她便拿了三箱烏魚子，帶到觀光景點去賣。

丟丟妹敘述當時路邊攤不用租金，她放個烤網在那邊烤，切小片的烏魚子串成一串賣，結果賣到不夠賣，乾脆在家裡先烤好再真空包起來賣，竟成了現在超夯的一口烏魚子。

長大後她聽從父母的期望，成為安親班老師，但她厭倦一成不變的生活，主動跟爸爸提出想學做直播生意，並誓言在2年內要做到全台前3名，才獲得父親首肯。原對海鮮一竅不通的她，在1個月內從零開始學習，第2個月就獨自提槍上陣開始賣貨。從沒半個人認識，到1百個、3百個固定的觀眾，再到現在每次直播都上萬人觀看。

也因事業做大，丟丟妹坦言她事業常遭旁人眼紅、被同行攻擊，有天早上她正在辦公室跟廠商談事情，外面員工都在包貨，談到一半就有一批蒙面人拿著棒球棍衝進來，對著所有東西一陣亂砸，連玻璃都砸破。

她說其實私下不愛講話，甚至曾陷入情緒低潮、數度壓力大到躲起來痛哭，表示大家看到是風光的那面，但其實真的很辛苦，跟他們想像完全不一樣，「現在賣貨都有點綜藝化、浮誇化，但我個性原本不是那麼吆喝的。我直播完會去看回顧，但我又比較愛面子，所以都會躲在廁所裡看，有時候看著看著就哭了，但這些都要自己去調適。」

當年她懷孕時告訴家人，因此跟爸爸產生隔閡，她就跟老公毅然決然跑回台北，氣到懷孕那一年跟家裡斷絕溝通，家人連絡她都不接不回，還陷入憂鬱症的低潮裡天天哭。直到後來她才跟父親談開、解開誤會，也才明白父親當初的回應是因為心疼女兒，媽媽更私下透露爸爸還因此一個人偷哭過。