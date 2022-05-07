高雄市7日確診人數。（高市府提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市7日確診數飆升至2163例，其中「密切接觸者」案例暴增最多、增加至1821例，被傳染場域以餐飲娛樂、職場校園為主。「有人的地方就要戴口罩！」市長陳其邁表示，目前職場、校園風險相當高，也呼籲市民盡快施打疫苗。

高市府公布，今日特殊娛樂場所傳播鏈新增21例，外縣市旅遊史增加69例，隔離期間陰轉陽增加172例，密切接觸者（同住親友766例，餐飲娛樂339例，職場684例，高風險場域32例）1821例，41例疫調中，轉銜案件數39例（重複通報、外縣市案例）。

衛生局表示，外縣市旅遊史、北部的影響趨緩，中南部目前為主要感染來源。密切接觸者中，最多為職場，群聚就佔三分之二，職場防疫原則（茶水間、洗手間、公共空間等清消）務必要落實。

目前社區風險節節高升，同住家人及親友染疫的情況也攀升，因症就醫比重越來越高。未來調整匡列措施較高強度，應會有效控制。校園部分，在各界努力下，已有壓制效果，防疫制度配合中央流行疫情指揮中心，詳細策略待討論後再公布。

衛生局建議業主，每天記錄員工的健康狀況，也呼籲市民，只要有呼吸道症狀，到1111家基層診所看診，就能領取免費快篩試劑。一但檢出陽性，就會進行Pcr採檢。

有1375床空床。目前有5472人居家照護中，醫療分級量能充足。