不少人喜歡吃咖哩，不僅下飯且容易烹煮，不過你知道嗎？其實咖哩還有很多好處。恩主公醫院泌尿科高銘鴻醫師提到，咖哩除了美味外，還富含豐富營養，而且有抗發炎、抗氧化、提升免疫力等作用，甚至還能改善腸胃，另外他也分享咖哩如何烹煮更健康的方法。

恩主公醫院泌尿科高銘鴻醫師在臉書粉專提到，咖哩主要成分為「解毒之王」薑黃，有抗發炎、抗病毒、抗真菌的作用，富含膳食纖維、鈣、鉀、鎂、鐵，而且烹煮時通常會搭配蔬菜和肉類，因此營養豐富，不僅如此，還有薑黃素、槲皮素、葉黃素、玉米黃素等抗氧化劑，能夠抗氧化，有助延緩老化。

而且吃咖哩還可以提升免疫力，由於咖哩中的辛香料和胃液結合能殺菌，烹煮時通通常會加入洋蔥、馬鈴薯、紅蘿蔔、辣椒、薑等，都有助於提升人體的免疫力，最後還有「改善腸胃」的效果，因為咖哩中的多種辛香料會促進膽汁分泌，幫助腸道蠕動，增加新陳代謝。

高銘鴻醫師也提到，烹煮咖哩時若有搭配雞肉，可選擇去皮雞肉，能夠減少熱量，也可多加一些蔬菜，例如花椰菜、胡蘿蔔、洋蔥、番茄等，另外，薑黃素搭配油脂更容易吸收，因此烹煮時可以適量加入優質油脂及胡椒，能增加薑黃素的吸收率，不過市面上販售的咖哩塊或調理包，都有油脂、熱量、盬份含量過高的問題，建議民眾選用無鹹味的咖哩粉料理，才能夠吃得更健康。