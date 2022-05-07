大陸介面新聞7日報導，「軍團作戰模式已經成為華為未來最重要的業務變化方向」，大陸資通訊巨頭華為近日舉辦華為分析師大會上，華為企業BG副總裁陳幫華表示。

華為的確需要加速造血。根據其公布的最新業績，2022年第一季，公司銷售收入1310億元（人民幣，下同）同比下滑13.9％。其淨利潤率為4.3％，據此計算，華為第一季淨利潤約在56.3億元，同比下滑66.5％。

To C（面向個人用戶）業務晶片緊缺的當下，華為迫切地需要找到新的增長引擎，而企業業務則承接了這一重任。軍團，則是幫助華為快速適應新型作戰模式的一種組織手段。

過去半年間，華為一共成立了15大軍團，分別覆蓋煤礦、智慧公路、海關和港口、智慧太陽能、數據中心能源、電力數位化、政務一網通、機場與軌道、互動媒體、運動健康、顯示新核、園區、廣域網路絡、資料中心底座和數位網站行業。

軍團的說法最早來自Google，即把基礎研究的科學家、技術專家、產品專家、工程專家、銷售專家、交付與服務專家彙聚在一個部門，整合在一個個以細分場景為單位的獨立部門中，縮短產品進步的周期，對重點行業進行突破，打造新的增長引擎。

外界對華為軍團存在一定誤解。陳幫華表示，華為成立煤炭軍團並不是要去挖煤，電力軍團也不是要去發電。簡單地說，華為的業務有很明顯的邊界，目的是把已有的、集結華為在5G、AI、雲等領域優勢的數位化解決方案輸出到傳統行業。

對於軍團進軍行業的選擇，華為主要有三個考慮標準。第一，行業空間足夠大，是否有足夠多的客戶考慮數位化轉型；第二，軍團使用的產品和解決方案，是否符合華為產品投資的主航道；第三，行業對數位化轉型的需求比較迫切。

事實上，華為一直都有面向特定行業的組織——行業業務部，但這些業務部範圍極廣，比如交通業務部就包括航空、機場、公路、軌道、港口等多個行業，跨越幅度大，業務部裡有限的人才難以深入聚焦各個子行業，產品也不符合客戶需求。

軍團成立後，這些人才也流入軍團，每個軍團大約100人左右。目前，華為有兩類軍團，一類是行業軍團，囊括研發、行銷、服務體系，與各省代表處共同作戰；一類是產品組合軍團，重在打造可直接交付的、或者集成到各個軍團的解決方案。

此外，陳幫華解釋道，盡管2021年，華為在雲、數位能源等領域都實現了營收30％的增長，海外增長也接近20％，但大陸國內的增長並不符合預期。因此，華為希望將To B業務進一步聚焦子行業，通過軍團的模式更貼近客戶，來帶動收入增長，這也是華為成立軍團的核心目的之一。

效率在軍團模式中尤為重要。一方面，這些行業足夠傳統，方案也更容易複製，華為希望通過快速打下標竿，然後加速向行業推廣，做大業務體量；另一方面，To B領域的戰爭已經越來越激烈，華為需要快速拉通公司各部門資源，以方便爭搶客戶。

至於外界最關心的晶片問題，陳幫華表示，To B（面向商業企業用戶）業務的晶片不像消費者業務那樣，動輒幾千萬到億出貨量，需要用到的晶片只需要幾萬到幾十萬，因此目前供應仍然穩定。此外，華為也在通過一些軟體創新來減少同等功能下晶片的消耗量，目前已經取得了一些成效。