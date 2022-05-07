星座運勢網站「星座看看」分析12星座知道戀人變心時的反應，每個星座的情緒變化、行為都不太相同，像是白羊、獅子、天蠍會非常憤怒，金牛、摩羯則是不敢面對，雙子、天秤、水瓶則是沒那麼在意，下一個會更好。

▍白羊座

白羊座會非常憤怒，然後故意勾搭其他人，讓另一半沒面子，想要用一樣的方法來報復對方。

▍金牛座

金牛座雖然會非常痛苦，但又不敢質問對方，只能躲起來默默療傷，獨自承受這一切。

▍雙子座

雙子座面對感情其實很坦然，覺得感情淡了是人之常情，喜歡上別人了就分手，不愛了就好聚好散，沒必要強求。

▍巨蟹座

巨蟹座非常念舊，就算是對方花心劈腿，他們也會極力挽回，找對方回憶過去甜蜜的種種，想讓另一半回心轉意。

▍獅子座

獅子座如果發現戀人變心，無論是單純不愛了、還是出軌了，都會把對方狠狠罵一頓，才能消除心頭之恨。

▍處女座

處女座面對變心的另一半，會開啟說教模式，告訴他們感情不能拿來開玩笑，指出對方的錯誤，就算對方的心思早已不在自己身上，他們依然不會輕易放棄。

▍天秤座

天秤座對於變心的戀人沒什麼想法，不愛了就分手，然後退回朋友的位置，不會把場面搞得太難看，為雙方都留點面子。

▍天蠍座

天蠍座非常無法忍受被背叛，如果是愛情淡了就算了，若是因為出軌，他們會狠狠報復，在對方心中留下刻骨銘心的教訓。

▍射手座

射手座很粗心，在感情裡常常少一根筋，對方早就劈腿了也沒發現，往往自己是最後一個知道的，除了傻眼也不知道要做什麼反應。

▍摩羯座

摩羯座無法接受戀人變心，第一時間會選擇逃避，不敢面對現實。

▍水瓶座

水瓶座對於感情拿得起放得下，他們也早就能感受到感情越來越淡，變心也只是早晚的問題，面對不愛自己的人，他們也不稀罕，再找到一個深愛自己的對象也沒那麼難。

▍雙魚座

雙魚座知道戀人變心後，會到處抱怨、訴苦，甚至會在描述時加油添醋，讓大家一起罵罵那個負心的人，才能感到好受一點。