李淳日前為參與演出的親情類型電影《一家之主》宣傳受訪，全片以「母親」為靈魂中心，問李淳現實生活中，李家的一家之主是誰？李淳不加思索說：「一定是媽媽啊！誠如劇情裡若遇到投資或大事項，決定才會是爸爸、媽媽一起討論，但就管教這類諸事，即使導演（李安）在家，誰會是帶領者？毫無疑慮是媽媽！」

聊到爸爸李安，距離上1部父子合作的電影《比利‧林恩的中場戰事》已有6年之久，雖然想再跟李安合作，但他說：「爸爸不是那種會故意、刻意去設計1個戲為了捧兒子，兒子也是要及格才行的！」即使是父子關係李安也不會輕易點頭促成。

將在5月30日過生日的李淳，與李安皆有各自的工作規劃，加上疫情影響，一家子過生日目前沒安排，不過以往經驗，李家都是很低調慶生，李淳說：「我記得小時候的聖誕節，就是每次會買聖誕樹應景，你知道在美國，大家最愛去挑一個很大的，但我們就是客廳角落，有一個小小的這樣子，但我覺得最大幸福就是跟身邊重要的人，吃個起司蛋糕就很好！」