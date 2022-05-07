桃園市祕書處採購4萬劑疫苗引起熱議，桃園市長鄭文燦7日表示，祕書處並沒有囤積快篩，指議員並不了解就影射說祕書處買4萬劑快篩給200名同仁，是惡意扭曲。桃園市議會國民黨團反擊，指祕書處答詢明白說4萬劑是給祕書處同仁使用，要求鄭文燦公開道歉。

市議員詹江村、舒翠玲5月2日在祕書處工作報告質詢祕書處採購快篩，舒翠玲後來在臉書抨擊，指祕書處200多名員工採購4萬快篩，天天篩可以篩4個月，經她質詢後，才發放給其他機關使用。

桃園市長鄭文燦7日受訪表示，祕書處並非囤積快篩，而是要支援包括居家隔離或學校單位要用快篩，共採購了10萬劑，質詢後的3天也都用完了。鄭文燦又說，議員是不瞭解，影射說秘書處買了4萬劑給200人用，這是惡意的扭曲。鄭文燦說，疫情期間有人專心防疫，有人專心抹黑，這是用錯誤剪接的方式，要誤導民眾。

國民黨桃園市議會黨團7日舉辦記者會反擊，總召徐其萬說，祕書處工作報告時，處長顏子傑說，祕書處每劑59元採購快篩，錄影也非常清楚說明快篩是給同仁使用，為何市府用官方Line發出不實訊息？徐其萬痛批，官員清楚的回答，為什麼還要說這是錯誤的？這是對議會非常不尊重。

舒翠玲說，從頭到尾都有錄影，顏子傑清楚提到，4萬劑快篩是供祕書處同仁使用，質詢時她也問200位員工每天篩可以用6個月，顏也承認是這樣。舒表示，她提到每個數字，都有議會錄影可以檢驗。要求鄭文燦公開道歉，舒翠玲說，鄭文燦用市府臉書、Line帳號散發不實言論，要提出抗議。要求鄭文燦必須勇敢站出來，承認自己錯誤，公開向議會、向質詢議員道歉。

詹江村則說，質詢過程問祕書處有無採購快篩，祕書處說有以59元採購，詢問總共幾劑，顏說4萬劑，詹問是只供祕書處，或者其他單位？當時顏子傑回答是說桃園市政府又不歸我管，詹江村說，再三詢問快篩是給誰用？顏當時回答非常清楚，是給祕書處200位同仁。詹江村痛批，鄭文燦陸續這幾天參加活動，對外就說議員造謠。詹江村說，這是是祕書處長自己回答，應該是鄭文燦應該是沒有看到質詢，也沒有看到顏子傑答詢，才會做這麼誇張且與事實不同梗圖，他也質疑為何市府可以買到59元快篩。

市議員梁為超也說，質詢相當清楚，秘書處說採購4萬是供祕書處員工使用，市府做梗圖說議員造謠，是完全不尊重議員權利，不但否定議員發言，也否認祕書處長發言。