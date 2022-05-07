喜樂時代影城桃園店獨家推薦5月6日母親節感人獻映的電影《你好，李煥英》，並致敬全台女性朋友母親節快樂，本片將於喜樂时代影城桃園A19店上映期間，全時段提供專屬買一送一優惠，希望能透過這部電影中所傳達的那份真誠而深切的情感共鳴。

女性在社會中，往往擔當著多重角色，在家庭里，她們是女兒、是妻子、是母親，在工作中更需要不亞於男性的追求工作與家庭間的平衡，期待這次活動中，能夠與大家共度光輝燦爛的5月。

有多久沒有和親愛的媽媽好好出外走走一起看場電影？說不出口的愛與感謝，喜樂時代影城歡迎大家透過帶媽媽一起看《你好，李煥英》來表達，趁這個母親節的感恩回饋時期，只要粉專按讚並購買《你好，李煥英》電影全票，即可獨家享電影買一送一優惠（數量有限，送完為止）。除了指定電影買一送一，現在來桃園喜樂時代看電影，還享4小時免費停車優惠，周五更享全天免費停車優惠。