南投縣確診人數創新高，草屯佑民醫院、竹山秀傳醫院，民眾一早前往急診處等候篩檢。（南投縣政府提供／盧金足南投傳真）

南投縣確診人數創新高，草屯佑民醫院、竹山秀傳醫院，民眾一早前往急診處等候篩檢。（南投縣政府提供／盧金足南投傳真）

南投縣確診人數創兩年來新高，7日確診人數達266人，衛生局呼籲民眾勿恐慌，如果是快篩陽性，將檢體放進透明塑膠袋，至南投、南基、佑民、竹秀、埔基、埔榮等6家醫療機構急診室外按鈴等候，由醫護人員引導進行PCR採檢，勿自闖入醫療院區，避免病毒擴散風險。

中央流行疫情指揮中心7日公布南投縣確診人數266例，衛生局表示，該資料疫調確認後，如屬設外縣市個案，將予轉出外縣市衛生局後續防疫管理。南投縣截至5／6累計確診人數948例，住院中重症0例。居家隔離人數785例，居家照護人數626例，今日已解除隔離591例。

很多民眾因買不到快篩試劑心情緊張焦慮，中央疫情指揮中心表示朝向群體免疫，與病毒共存策略，每個人都可能都會感染一次以上。

南投縣衛生局長陳南松呼籲民眾，「有症狀，才快篩」，以避免浪費快篩試劑，提醒民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。