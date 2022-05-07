我國今年自購第8批莫德納疫苗125.33萬劑於7日下午運送抵台，這也是本週第3批到貨的莫德納疫苗，疫苗在工作人員卸下機艙，由海關機邊驗放後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。（陳麒全攝）

我國今年自購第8批莫德納疫苗125.33萬劑於7日下午運送抵台，這也是本週第3批到貨的莫德納疫苗，疫苗在工作人員卸下機艙，由海關機邊驗放後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。（陳麒全攝）

我國今年自購第8批莫德納疫苗125.33萬劑於7日下午運送抵台，這也是本週第3批到貨的莫德納疫苗，疫苗在工作人員卸下機艙，由海關機邊驗放後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

這批莫德納疫苗是由華航CI-161航班，自韓國仁川起運，於下午1時38分抵達桃園機場，班機在落地後滑行至A7登機門停靠，地勤人員把分裝3個盤架上的疫苗卸下，海關上前在機邊清點驗放後，再拖到華儲，直接運送至指定冷儲物流中心，後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。本批效期至2022年12月5日。

中央流行指揮中心說明，我國已於2021年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3500萬劑COVID-19疫苗之供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗，目前共有793.51萬劑到貨，本週3批疫苗就到貨347.49萬劑。