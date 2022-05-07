確診者居家照護條件放寬！ 5/8起滿7天無須採檢自動解隔

新冠肺炎本土疫情飆升恐拖垮醫療量能，中央流行疫情指揮中心宣布，確診個案解隔條件放寬，5月8日之後的確診者，居家照護從10天變為7天自動解隔，在醫院、集中檢疫所、防疫旅館的輕症患者，距發病日或採檢日5天快篩陰性，或5天內2次快篩陰性，也可直接解隔。

疫情指揮中心宣布，解隔條件修訂適用對象，為檢驗陽性日5月8日起之確診者，不回溯適用前檢驗陽性者。

指揮官陳時中表示，輕症者在居家照護，距發病日或採檢日已達7天，無須採檢直接解隔，並進行7天自主健康管理。

若是在醫院、加強版集中檢疫所、加強版防疫旅館的確診者，若無症狀或症狀緩解，距發病日或採檢日已達7天，無須採檢直接解隔；距發病日或採檢日5天快篩陰性，或5天內2次快篩陰性，也可直接解隔。

中重症住院患者解隔條件，PCR從2次改為1次，PCR陰性或CT值大於30。

陳時中指出，輕症與無症狀者佔99.75％，經研究染疫7天的感染力幾乎是沒有，若讓這99.75％占用太多醫療資源，將排擠到0.25％的中重症患者資源。因此讓輕症者解隔更快，也不用耗費醫院PCR量能，可集中心力處理中重症病人。

陳時中呼籲各縣市政府增設採檢站，避免醫院太過擁擠，而今天開始，陸續有些診所會加入做PCR採檢，民眾不要再往醫院急診擠，那裡是給急症患者。民眾想要請領保險證明，現在有電子證明可以申請，或等過一陣子醫院壓力變輕再處理，讓醫院先專心照護中重症患者。