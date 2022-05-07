配合台中市豐原轉運中心今年中將啟用，同時也串聯豐原、東勢的觀光旅遊資源，市議員陳清龍呼籲市府應開闢以豐原為起訖點的「台灣好行」觀光巴士，藉以提升大山城地區的觀光產值；交通局長葉昭甫表示，市府4月份已開過評估會議，本月2日也發出公車路線釋出公告，預計16日截止申請。

陳清龍表示，豐原區是以前台中縣府所在，過去相當繁榮，且台中縣市合併後，豐原更號稱是台中的第二行政中心，但近年來該區域持續衰退中，為了重振豐原往日風華，他爭取設置轉運中心，今年中將完工啟用，盼透過帶動交通等方式吸引人潮。

陳清龍接著說，豐原周邊有后里、東勢及石岡、潭子、神岡、后里等區，觀光資源相當豐富，若能透過公共運輸的方式，串聯因花博聲名大噪的軟埤仔溪水岸步道、舊頂街派出所、東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道、后里馬場、舊泰安車站等景點，應能吸引更多自由行或背包客來豐原消費，進而帶動地方發展。

陳清龍強調，目前市府雖已開始推動台灣好行觀光巴士串聯該區域，但規畫方案僅假日行駛，若能引進公車且平日、假日都行駛，除發展觀光，也能滿足當地公共運輸需求。

觀旅局副局長陳育正指出，台中市台灣好行觀光巴士目前僅有「台中時尚城中城線」，去年9月開始服務，交通部今年底將公告競爭型補助計畫，觀旅局會提案申請。

葉昭甫則說，針對大山城區域釋出的公車路線已發布公告，該路線預計將串聯豐原轉運中心、葫蘆墩公園、后里馬場、月眉糖廠、麗寶樂園、泰安鐵道文化園區、中社花市等景點，目前規畫為假日行駛6個班次，未來將視乘車需求評估平日開行班次的可行性。