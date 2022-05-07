新華社報導，大陸最高人民法院民一庭助理審判員（法官）王林清涉受賄約2225萬元（人民幣，下同）、非法獲取國家祕密案，北京市第二中級人民法院7日一審宣判，被告王林清以受賄罪判處有期徒刑10年，併科罰金100萬元以非法獲取國家祕密罪判處有期徒刑5年，決定執行有期徒刑14年，並處罰金人民幣100萬元；對其受賄所得財物及其孳息依法予以追繳，上繳國庫。

北京市第二中級人民法院於2021年10月26日、27日審理王林清案，其中被控受賄事實部分，公開開庭審理，被控非法獲取國家祕密事實部分，審理不公開。庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告、辯護人進行了質證，控辯雙方均發表了辯論意見，被告進行最後陳述。

經審理查明：2008年至2018年，被告王林清利用擔任最高人民法院民一庭助理審判員職務上的便利或職權、地位形成的便利條件，單獨或夥同他人，為相關單位和個人在案件審理等事項上提供幫助，非法收受榆林市凱奇萊能源投資有限公司（凱奇萊公司）等2個單位和律師程傑、律師楊銘等11名個人給予的財物共計折合2190萬餘元，其中，2011年至2018年，為凱奇萊公司在案件審理、執行等事項上提供幫助，收受該公司法定代表人趙發琦給予的5萬美元和價值5萬元人民幣購物卡，共計折合35萬餘元。

2018年6月至8月，被告王林清在趙發琦唆使下，並商定由王林清獲取凱奇萊公司與陝西省地質礦產勘查開發局西安地質礦產勘查開發院合作勘查合同糾紛一案的卷宗材料。王林清先後採用借閱、騙取案卷材料後偷拍等方式，非法獲取凱奇萊公司案件的大量卷宗材料，通過手機微信或者電子郵件等方式將所拍攝材料提供給趙發琦。經大陸國家保密局鑒定，王林清夥同趙發琦非法獲取的材料中有5份屬機密級國家祕密。

北京市第二中級人民法院認為，被告王林清身為國家工作人員，利用職務上便利，為他人謀取利益，或者利用職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，其行為構成受賄罪；以竊取方法非法獲取國家祕密，情節嚴重，其行為構成非法獲取國家祕密罪。

王林清作為司法工作人員，知法犯法，受賄數額特別巨大，嚴重侵害了司法行為的廉潔性，破壞了司法公信力；其非法獲取國家祕密，交由趙發琦後被擴散，造成了惡劣的社會影響，應依法懲處。

鑒於其因涉嫌非法獲取國家祕密被抓獲後，主動交代了辦案機關尚未掌握的全部受賄犯罪事實，具有自首情節；對被控受賄罪認罪悔罪，受賄贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可以對其受賄罪從輕處罰。法庭遂作出上述判決。此外，趙發琦、程傑、楊銘等人犯罪行為已依法懲處。