新北哈客青年智庫團2019年成立以來，參與各項客家文化公共事務及活動，「淨山靚山共下行」為青年智庫團首場戶外活動，成員們今走出戶外淨山，讓新北山林成為一座座的靚山，希冀喚起客家青年守護山林的意識，建立客家青年族群使命感！

新北市客家局表示，活動結合石碇區公所「桐言桐語遊石碇」辦理的「2022新北Hakka淨山靚山共下行」，以生態導覽及賞桐淨山為主軸，由淡蘭吊橋步行出發至石碇老街。淡蘭古道的「淡」是指清朝時期的淡水廳，「蘭」則是噶瑪蘭廳，這條國家級的綠色步道在過去是北台灣先民互通有無的道路，近來與民間合作，以手作步道工法修復淡蘭古道，現為最夯的新北賞桐秘境。淡蘭古道是候鳥遷徙的航道之一，也是大冠鷲、黃口攀木蜥蜴、黃嘴角鴞、雙扇蕨、台灣桫欏等動植物的重要居所，生態豐富繁茂。

客家局長林素琴表示，客家青年自主意識之重要性要從青年做起，新北Hakka青年智庫團成立以來，夥伴們參與許多客家文化事務，如義民爺文化祭挑擔、活動主持、正獻官、新北哈這味影片拍攝宣傳、新北Hakka拾光寶盒圖文徵件、密室逃脫體驗等文化活動。

其中去年女力研習「客家女青創業分享」是以SDG5實現性別平等、賦予婦女權力為主要概念，而今年度淨山活動是針對SDG15保育陸域生態、確保生物多樣性為核心精神，讓年輕學子更瞭解永續環境的重要性，更親近客家核心價值，深化新北市民與客家精神的連結。

林素琴說，提高青年參與公共事務一直是新北市政府施政重要目標，透過青年朋友相互交流、激發更多文化創意。