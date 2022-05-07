JPM與地球表演〈那不是雪中紅〉。（野火娛樂提供）

Ella與木星合作。（野火娛樂提供）

台灣大型男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》明（8日）播出第四集，將登場的是海王星、地球以及木星。海王星此次與藝人陳漢典合作，有別於平時在螢幕前的幽默形象，陳漢典不但擅長舞蹈，還曾獲得舞蹈大賽亞軍，大學時更是熱舞社社長，和海王星選手排練，他力求完美，精心調整4、5個版本，要求表演〈先不要〉時，呈現出完全不同的帥氣風格。

而地球的定位為鄰家男孩風格，這次被JPM選到，他門吐露選擇地球的原因「覺得彷彿看到了當年的自己」。邱勝翊表示當時17歲、邱宇辰16歲、廖允杰20歲，並對著球裡的老么偉綠說：「你3歲的時候，我們也是像你們一樣坐在這邊。」JPM與地球呈現〈那不是雪中紅〉，舞台亦巧妙地融入了隊內選手文廷的武術表演，原地騰空迴旋一度讓現場以為有吊鋼絲，導師坤達更要求：「能不能再看一次！」

《原子少年》本集最後由星際導師Ella與木星合作登場。在前一次的賽制中木星成績不佳，自信與向心力受到嚴重打擊。Ella主動選擇與木星合作，除了每次練習都超時，更親自進入錄音室陪唱為選手打氣，讓選手感動到泛淚直呼「何德何能」。木星在這次的舞台中有明顯進步，與Ella合作〈來個蹦蹦〉被舞力導師田一德讚舞蹈動作清楚、力量也掌控得很好。

《原子少年ATOM BOYZ》每周日晚8點於TVBS歡樂台、精彩台與LINE TV同步首播播出，每周五晚10點在中視播出，每周六晚8點於三立都會台。而選手們的人氣投票持續進行中，透過Up直播、beanfun!參加全民領航員加分賽，每人每日最多可獲得10票，雙平台的分數將決定原子少年個人及各團體在全民領航員的成績。