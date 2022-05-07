民眾幸運買到200元現金抵用券。（柯宗緯翻攝）

高雄市政府經發局長廖泰翔今前往苓雅市場祝賀60周年慶。（柯宗緯翻攝）

歡慶苓雅市場60周年慶。（柯宗緯翻攝）

高雄市歷史最悠久的苓雅公有零售市場今（7）日歡慶設立一甲子，特別準備400份限量福袋，部分內含100元、200元不等的市場購物金，讓幸運買到的民眾當場採買，由於適逢母親節前夕，現場不少民眾拿著特別印製的苓雅市場美食地圖，帶媽媽來迺菜市場買好物、享用知名美食。

高雄市苓雅公有零售市場自治會會長王璿表示，苓雅公有市場1962年開幕營業迄今，是高雄歷史最悠久、也是最熱鬧的市場，白天熱鬧的傳統市場到了夜晚變身為華燈初上的繁華夜市，不只是在地人日常飽餐的好所在。

王璿細數外地遊客必訪的口袋美食打卡點，有知名老店南豐滷肉飯、白糖粿，更有青年創業進駐新創小店暖南食堂油蔥酥、台灣最強牛肉拌麵的「我執」等店家，都為市場注入新活力，是年輕族群打卡的排隊美食。

王璿指出，60週年紀念福袋，分為50元及100元等2種樣式總計400份，內容物除市場商品外，幸運民眾還有機會買到內含售價2倍的100元、200元的市場購物金，可在苓雅公有市場貼有活動合作貼紙的攤位採買，讓民眾在母親節前夕帶媽媽迺菜市、試手氣、買好物。

經發局局長廖泰翔表示，苓雅公有市場是全台少見的「一日三市」，從白天賣到黃昏，再從傍晚賣到宵夜，滿足不同消費者需求，也因此市場及周邊已成為南高雄著名的美食集散地，有傳統小吃，也有最夯的潮流美食。

廖泰翔指出，經發局重視提升市場設施，針對苓雅公有市場已於106年編列400萬協助攤商打造全新招牌，109年花費200多萬元強化廁間與排水，110年也積極辦理市場結構補強，保護市場消費者的安全，也因此近期有青年攤商投入苓雅夜間市集中央攤台區營運，為老市場帶來新活力，歡迎各位貴賓晚上有空來市場走走，嚐嚐青年攤商烹調的新滋味。