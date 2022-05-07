近日國內疫情持續升溫，但快篩試劑缺貨的狀況一直沒改善，導致民怨四起。對此，基隆市長林右昌7日忍不住向中央喊話，呼籲改變現今快篩試劑實名制販售的方式，否則只是搞「齊頭式平等」。

林右昌表示，實名制快篩販售是食藥署直接與各地方健保合約藥局合作，根本沒有透過地方政府衛生局，民眾反應排隊買不到快篩，地方政府也很急，但權責在衛福部，地方政府也無能為力。

林右昌指出，全國每間合約藥局齊頭式地每天只配78盒，完全沒有考慮到地方實際狀況與需求。像基隆七堵區有5萬多人口，卻只有4家藥局有配合中央販售快篩，一天才312盒而已，當然不夠！林市長強烈建議中央應該考量藥局與人口比例配置失衡的狀況，藥局少的地方，配置量應該要加倍供給才對。

今天基隆確診人數達1910例，其中，男性有880人、女性1030人；今日確診者中，年齡層以35-44歲確診最多，有344人，占比將近18.01％，其次是25-34歲，有333人，占比近17.43％，另外75歲以上的長者有80人，65-74歲有175人，6歲以下有131人。

今日基隆市新冠專責病房病床數增至235床，目前已收治128床、空床107床，空床率45.5％。另目前主要醫療院所收治確診者的狀況，基隆長庚收治了重症16名、中症2名、輕症59名；部立基隆有中症5名、輕症33名；三總分院則是有輕症8名；礦工醫院輕症1名。

另外，考量基隆市內社區篩檢站的流量降低，陽性率也大幅提升。有鑑於火車站南站篩檢站位於交通節點，進出上班人多，考量傳染風險，市府下周一起撤銷設站，轉至中正、信義及暖暖等3處社區篩檢站。另外，基隆長庚、基隆三總分院、礦工醫院、部立基隆醫院也設有快篩陽快速通道服務。