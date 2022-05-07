《全明星觀察中2》參加鹿埔村遶境辦桌事前準備。（好看娛樂提供）

《全明星觀察中2》本周進入精彩第4集，7人回到家中立刻被家裡的菜香味所吸引，原來家裡來了神秘訪客，為了答謝7人下田抓福壽螺和協助發送物資，村長特別作滿佳餚回饋。郭泓志說：「開房門時看到一滿滿桌的菜，這種感覺真的讓人感動。」邱勝翊、吳心緹、邱宇辰、晏柔中吃到哭出來，除了因為餓太久，另外也想到許久沒和家人吃飯而變得感傷起來，氣氛直轉急下紛紛哭成一團。

特別來賓錢薇娟與7人參加鹿埔村遶境辦桌事前準備，她交派大夥任務，包括排碗盤、杯子、筷子沒想到自己還擺錯越幫越忙，潘君侖還特別製作口訣「杯子在左、碗在右」大家才可以統一擺盤。錢薇娟在交派端菜戰略分析時，正當7人仔細聽她指示時，被一旁邊圍觀的地方媽媽直接嗆聲：「不可能啦！」頓時空氣凝結，眾人尷尬無比。

到底錢薇娟將如何應對地方媽媽的嗆聲？《全明星觀察中2》每周日晚8點於台視主頻首播，晚10點於myvideo上架。