美國批准東航紐約飛上海航班 轉降其他機場至月底 15:562022/05/07 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 示意圖／中新社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國運輸部批准中國東方航空申請，因應中國大陸疫情考慮，將原定從紐約飛往上海的航班，改飛至其他中國城市降落，直至本月31日。 美國當局早前已批准東航把目前每周兩班，由紐約飛上海浦東的客運航班，轉飛到福州長樂國際機場降落，直至4月底。 東航向美國當局表示，由於上海地區的疫情控制措施，中國航空監管機構已指示東航，將從美國抵達上海的航班，轉飛到中國其他機場。 陸港觀盤－港元恐觸及7.85 港股短線繼續盤整 美今秋擬買戰備儲油 首批6千萬桶 #東航 #美國 #紐約 #航班 #機場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彭于晏現身機場飛離上海 隔離後「頹廢大叔」近況曝光驚呆人 08:222022/05/06 娛樂 傳美提供情資 助烏擊沉俄艦莫斯科號 04:102022/05/07 國際大事 美4月新增就業人口 優於預期 04:102022/05/07 財經要聞 桃機建置A-CDM系統 更完整即時資訊分享 17:202022/05/06 生活 美國墮胎權判決爭議的反思 04:102022/05/07 時論廣場 蘭德：印太盟邦意願低 美難部署中程飛彈 04:102022/05/07 國際大事 秦剛促美應考慮取消對華加徵關稅 04:102022/05/07 焦點新聞 台美利差擴大 壽險業是受害者 04:102022/05/07 金融．稅務 松山機場男女組員口角 他舉菜刀喊：「再看挖妳眼睛」下場慘了 13:022022/05/07 社會 橋水創辦人達利歐：美中經濟戰恐愈演愈烈 04:102022/05/07 產業特刊 本週第3批莫德納疫苗 125.33萬劑今到貨 15:352022/05/07 生活 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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