美國運輸部批准中國東方航空申請，因應中國大陸疫情考慮，將原定從紐約飛往上海的航班，改飛至其他中國城市降落，直至本月31日。

美國當局早前已批准東航把目前每周兩班，由紐約飛上海浦東的客運航班，轉飛到福州長樂國際機場降落，直至4月底。

東航向美國當局表示，由於上海地區的疫情控制措施，中國航空監管機構已指示東航，將從美國抵達上海的航班，轉飛到中國其他機場。