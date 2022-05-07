大陸頂流女星楊冪和男星劉愷威有過一段5年婚姻，期間生下一個寶貝女兒「小糯米」，離婚聲明稱雙方共同撫養小孩，但事實是楊冪從2019年出現在女兒的生日派對後，未曾再看到公開互動；日前楊冪前公公劉丹出席活動，被問到母親節楊冪和小糯米是否會見面，他突然變臉回「沒得安排」，氣氛超尷尬。

劉愷威的父親劉丹在香港也是名演員，近期現身新作品《愛回家之開心速遞》宣傳活動，聊到孫女小糯米笑得不亦樂乎，透露小糯米已經開始上學，而因為疫情的關係，小糯米甚至學會自己做快篩檢測，熟練地戳鼻子和滴藥水等，劉丹一臉驕傲愉悅神情完全藏不住。

楊冪前夫劉愷威（圖左），前公公劉丹（圖右）。(圖/ 摘自微博)

不過，8日就是母親節，劉丹也被問及是否會讓小糯米跟媽媽楊冪一起過，或是小糯米有沒有想媽媽之類的問題，劉丹聽到前媳婦楊冪卻馬上變臉，說不會安排母女見面，其他問題也一概回應不知道或不清楚，態度迥異，讓現場氣氛一度十分尷尬。

劉愷威和楊冪2012年承認戀情，隔年11月就證實已經結婚領證，2014年就生下寶貝女兒「小糯米」；但2018年12月雙方透過經紀公司發布離婚證明，兩人和平分開，小孩也由雙方共同撫養。而劉愷威事後被問到離婚的事，他也但淡定地回應，「她（楊冪）什麼都好，就是太忙了」，不禁令外界推敲，工作忙碌可能是壓倒他們婚姻的最後一根稻草。