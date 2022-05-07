1名網友在《PTT》以高速公路幾乎沒塞車？大家怕了？發文爆料，今日因天氣很好，決定南下走走，見眼前國道路況良好無任何回堵情形，令原PO相當驚訝，貼文一出引起網友熱議：「有類火車阿，幹嘛自己開車」、「還在睡，沒那麼早起」、「一堆隔離，是要怎出去」。

網友在《PTT》上和大家分享，今日高速公路有別於往年的母親節連假，竟無任何車流回堵的情形。（圖／翻攝PTT）

原PO在《PTT》Gossiping 版上寫下，他想說天氣很好南下去郊遊，本來以為母親節的周末，國道往年都紫，今年應該也不意外，怎料上路後原PO不可置信表示，國1新竹路段居然當很順暢，國3三峽龍潭也沒塞車，令他直呼：「怎麼可能？」

母親節連假第1天，國道竟沒有「紫爆」，民眾嚇傻直呼：「大家怕了嗎？」（圖／截自高公局）

實際查看《高速公路局1968》路網圖發現，國道系統目前下午4時顯示北部國道路況幾乎都是呈現綠色，且無路段車速低於40，與以往返鄉狀況相比簡直不可思議，由於昨天確診案例3萬6168例，今直接飆到4萬6377例，也讓原PO好奇問：「大家是怕了嗎」？

網友們紛紛在帖子下留言：「怕是還好，沒錢買車來開而已」、「有類火車阿，幹嘛自己開車」、「不是確診就是在確診的路上」、「都在居家隔離啊」、「蛋糕漲價了，剛好省下」、「一堆隔離，是要怎出去」、「這樣才好啊，不然每次國三土城到龍潭」、「出去玩有如果有50%的機會被隔離，誰想」、「還在睡，沒那麼早起」。