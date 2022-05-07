國道3號苗栗縣西湖鄉南下路段，6日發生1輛載滿快篩的廂型大貨車，追撞2部在路肩執行清潔工作的施工車，造成2死3傷慘劇，經過國道警方深入調查，黃姓司機才坦承當時是因為滑手機，未注意到貨車行駛方向已經偏離車道，待撞上施工車時已經來不及了，警方詢後7日下午已將黃某依業務過失致死罪嫌移送法辦。

黃姓司機駕駛1部18噸重廂型大貨車載送5萬劑快篩，準備送至台中、彰化及高雄等縣市，卻在國道3號南下138公里處肇事，追撞2部正在清潔路面的施工車，當場造成2名工人、司機死亡，另2名工人及司機受傷，黃某本人也傷及胸腔送醫，國道警方前往醫院偵詢時，原本黃某不敢說清肇事原因，經警方調閱大貨車上行車紀錄器，黃某見無法掩飾，才坦承是因自己分心滑手機，閱讀公司傳來LINE工作訊息，未注意到貨車已經偏離車道，待發現貨車偏到路肩撞上施工車，已經釀成大禍。