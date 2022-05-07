陳威全將於13日舉辦演唱會。（上行娛樂提供）

陳威全將於13日舉辦生涯20週年紀念演唱會「垂死邊緣，再任性一把」，開唱倒數1週 ，但近來疫情嚴竣，許多5月份活動紛紛延期或取消，會否擔心當天進場歌迷觀眾健康安全？陳威全表示絕對會遵守最高防疫原則：「（入場）要出示3劑證明，現場量體溫、酒精消毒，若體溫高於37.5度謝絕進場，每人發限量口罩外，規定從頭到尾全程配戴口罩。且現場座位將排成梅花座，保持安全距離。」

陳威全日前赴信義區走走，短短15分鐘被2位街頭藝人認出本尊，請上台一起合唱，不僅現場反應熱烈，直播也大大轟動，陳威全事後笑說：「根本幫演唱會彩排、暖身！」感動表示第一位街頭藝人「石頭」自稱是他忠實歌迷，當時正演唱他的歌曲〈濫好人〉，第二個街頭藝人則是他的學生蘇侯宇，正好跟張惠妹演唱會對唱的素人吳鎮安是搭擋，當時陳威全正拿出手機想掃LINE Pay打賞，沒想到被學生直接拉上去合唱。

陳威全近2年恢復運動習慣，路跑、健身搭配清淡飲食，一舉瘦身15公斤，不僅家中三寶都讚爸比「帥」，老婆也很有感，覺得另一半回到新婚時的模樣，陳威全則感謝妻子在自己運動時照顧好3個幼子，「才讓我煥然一新，連當年出道時的『腰瘦』衣服都裝得進去」；明（8日）是母親節，陳威全為感謝老婆、岳母，特別以小孩名義訂了蛋糕慶祝，希望養成兒子們尊敬母親正確觀念，也計劃視訊馬來西亞的母親，透過螢幕祝媽媽母親節快樂。陳威全20週年演唱會購票洽KKTIX售票網。