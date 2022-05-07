今天在大聯盟場上天使以3：0擊退國民，此戰日本「二刀流」大谷翔平在攻擊上有所貢獻，他擔任先發第3棒指定打擊，總計3打數無安打，但有1分打點進帳，第二次打擊還遭到四壞球敬遠，目前打擊率.234，而當家重炮「神鱒」卓奧特(Mike Trout)敲出2分打點，兩人合力幫助天使拿下比賽。

大谷在上一戰先發投球繳出7局11K無失分表現，成功率隊獲勝，今天他繼續以指定打擊身分上場，隨然全場無安打，但仍有打點和上壘。天使此戰首局就拿分，沃德(Taylor Ward)和卓奧特分別靠著保送和安打上壘，輪到大谷時他敲出滾地球出局，但送跑者回本壘取分。

第二次打擊大谷吞下三振，面對96.9 mph四縫線快速球揮棒落空，第三次打擊在5局，天使靠卓奧特二壘安打拿下分數，而沃德這時跑上三壘，國民選擇故意保送大谷，並成功解決下一棒安森尼阮棟(Anthony Rendon)，化解繼續失分危機，這次他們賭對了。

天使先發投手迪亞茲(Jhonathan Diaz)繳出好成績，主投5局被敲3支安打無失分，送出4次三振和4次保送，自責分率還是0，後面四名投手也成功封鎖國民打線，終結者伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)第9局上場，以1局1K無失分表現拿下比賽，獲得本季第7次救援成功，目前自責分率僅2.53。