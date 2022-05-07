葛宸羽（左）和媽媽金友莊在節目中秀出大長腿。（民視提供）

孫協志、王仁甫所主持的民視《明星許願池》日前舉辦母親節特別企劃，邀請到郭婷筠跟婷筠媽、葛宸羽跟金友莊、蔡允潔跟允潔媽、小優跟優媽等四組母女檔，在節目中進行才藝大PK，其中葛宸羽和金友莊的大長腿，再加上金友莊的凍齡臉龐，讓現場直呼兩人簡直是一個團體，而表演也媲美演唱會等級，讓其他3組女兒紛紛拉著自己的媽媽往棚外走，直呼太逼人。

葛宸羽表示跟金友莊的身分常常會相反，她比較像媽媽的個性會管東管西、碎碎念，而且她想加媽媽的社群網站來關心媽媽的生活狀態，反而是金友莊不肯。金友莊也直言，因為女兒不菸、不酒、不亂跑，讓她相當放心，反而是她偶爾喝醉回家，還會被葛宸羽碎唸一番。

而小優回憶剛進入演藝圈時收入不穩定，曾一個月只有3000元收入，某次工作結束必須坐計程車回家，卻發現身上錢不夠，於是只好請媽媽下樓付錢，讓她難過的抱著媽媽痛哭，沒想到媽媽暖心地告訴她：「沒關係，覺得累就回家，媽媽養妳，在我心目中妳最紅。」這番鼓勵的話讓小優泛紅了眼眶。

而小優則也想利用這次母女才藝表演的機會，讓媽媽稍微運動保持健康，會有這樣的想法也是因為某次小優姐姐生日，切完蛋糕後媽媽卻無預警的告訴家人：「隔天要去動手術。」追問之下媽媽才緩緩說出某次看到巡迴車，心裡想著去檢查看看，但沒想到沒檢查沒事，一檢查卻發現自己罹癌零期，也不想讓女兒擔心，才會再開刀前一天告知家人。

小優的好友蔡允潔也透漏，當天晚上就接到小優的電話，邊講邊哭，讓她相當心疼。而這次的母親節禮物，小優也將送媽媽一系列的身體健康檢查，希望媽媽身體永遠健康，溫馨的畫面相當感人。

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