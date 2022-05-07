現今大樓大多都設有接待大廳、會議室等公設，公設的佔比也是許多人買房考慮的條件之一。近期北市中山區出現2筆房屋交易，總價分別高達9500萬、1.48億元，且公設比竟都高達51％、46％，也就是分別花了4845萬、6808萬元只能買下公設，不禁讓人好奇，公設佔比那麼高，竟然真的有人買！

根據實價揭露，位於大直北安路巷弄內的電梯華廈「美麗華BR1」，屋齡約4年，7樓頂樓戶不含車位總坪數為99.48坪，2月以總價9500萬成交，但該戶共用面積達到56.6坪，也就是公設比高達近51％，換算下來等於屋主花了4845萬元買下公設，然而該社區中低樓層的其他交易，戶別公設比也約為41％，比例也相當高。

大直豪宅「美麗華BR1」周邊鄰近劍南路捷運站、北安路商圈，周邊機能豐富。(示意圖/翻攝自中時新聞網)

在查閱戶地籍謄本資料後，該戶權狀坪數為105.27 坪，其中登記為塔式車位的空間僅5.80坪，其他公設則是31.42坪，標註為有安全梯、無障礙昇降機、梯廳、機車昇降機、防空避難室兼停車空間、機車停車空間、機房等等，在權狀上實際建物面積為48.67坪，換算下來不含車位公設比高達51％。

專家表示台北市許多高級住宅公設比都偏高，在台北市為常態，所以買方通常能接受。（示意圖／達志影像）

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，通常基地面積不大，但又希望規劃氣派的梯廳，加上需要2座逃生梯，光是小公設的部分就佔不少比例，還有交誼廳、會議室、閱覽室、信箱區等等公設，因此就會出現這種公設比較高的社區；郎美囡更透露，台北許多高級豪宅都有這種狀況，已經變成常態，所以買方通常都能接受。