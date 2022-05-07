67歲美國「金牌綠葉」男星邁克哈加提（Mike Hagerty）驚傳逝世，生前合作過的演員布莉基特埃弗雷特（Bridget Everett）透過社群平台發布噩耗，證實邁克哈加提離世的消息，在劇中兩人飾演父女，她曬出一連串劇照和私下合照緬懷，引來無數網友留言哀悼。

邁克哈加提生前演過多部影集，有《六人行》、《實習醫生》、《廢柴聯盟》、《我愛夏莉》、《CSI犯罪現場》，他在《六人行》中飾演寡言的公寓管理員，近來與女星女星布莉基特埃弗雷特合作HBO影集《有人在某處》（Someone Anywhere），她在劇中飾演邁克哈加提的女兒，兩人身材都較為壯碩，看上去也很有父女相。布莉基特埃弗雷特在Instagram上發布消息稱第一眼看到邁克哈加提就覺得對方非常親切，她沉重表示「他是如此特別、溫暖、有趣，對他過世的消息感到很傷心。」

更稱在片場，所有劇組工作人員、演員都對他十分敬愛，隨著他離去，劇組所有人都和邁克哈加提的家人朋友一樣，感到無比痛心。她說邁克哈加提是在洛杉磯去世的，他是忠誠的丈夫，遺孀和女兒都非常想念他，目前家屬以及親友沒有曝光邁克哈加提的死因。

Our beloved Mike Hagerty pic.twitter.com/TUyytuHeQP — Bridget Everett (@bridgeteverett) May 6, 2022

邁克哈加提過去在《六人行》飾演公寓管理員，有一集因為害羞找「喬伊」麥特·勒布郎練舞，兩人在屋頂上跳舞的畫面令人捧腹大笑，如今邁克哈加提離世，不少演藝圈好友感到震驚，《慾望城市》中的莎拉·潔西卡·帕克心痛留言「不不不不，多麼可怕的損失，太令人心碎。」