台東縣今日新增261名確診者，210名為戶籍或居住地在台東、51名為外縣市醫院通報，已陸續有2間養護機構群聚事件。從疫調結果初步推論，年齡介於0歲-99歲，其中有150例為居隔者確診、社區感染人數為60人。全縣目前累計居隔共5200人，1263人仍隔離中。

台東縣衛生局說明，近期陸續有2間養護機構群聚事件，第1間機構，除日前全院已安排第1次PCR採檢外，衛生局也持續安排定期PCR複檢，昨日再次針對分艙分流的132名住民及行政人員做PCR採檢，新增46位確診，累計共120名確診，經評估該機構收治量能負荷量過大，今日將針對留置機構內23名80歲以上長者優先轉移至醫院收治避免高重症風險。

針對另1機構，有1清潔人力快篩陽性、PCR採檢確診後，緊急匡列密切接觸者PCR採檢，1名照服員及1名住民也確診，衛生及社會單位隨即進行調查發現3名確診個案皆於同棟大樓工作，針對同棟大樓的108人，衛生局今天上午已緊急針對該樓住民及員工進行全員PCR採檢，目前等待報告中。

衛生局及社會處仍持續督導該機構工作人員避免跨區照護、機構內人員接觸前後落實手部清潔、避免機構內團康活動及工作人員密切接觸，避免群聚事件擴大。

目前台東縣醫院收治病床使用率有20.4％，收治輕症的加強版集中檢疫所目前收治量為65％，居家照護的部分累計有590人，已解除113人，仍有477人仍管理中。

今日校園新增38生、5師確診，至今日為止累計共261生、28師。在調整或新增暫停實體上課學校部分，目前全縣計有17所國中小（含附幼、鄉鎮市利幼兒園、文理補習班及安親班） 暫停實體上課，另38所學校則為部分班級停課。