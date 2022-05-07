潛水客全數人員均平安返回馬公，一人疑似因體力不支感到身體不適。（澎湖岸巡隊提供）

海巡署金馬澎分署澎湖岸巡隊7日由「幸福時光」客船，實施三島(東吉、東嶼坪、花嶼)運補作業時，返航途經鋤頭嶼西方0.8海浬，竟意外「撿到」6名潛水客，穿著救生衣在海中載浮載沉，澎湖岸巡隊員立即丟下救生圈，冒著風浪將可能被海流漂走之潛水客救上船，全數人員均平安返回馬公。

澎湖岸巡隊表示，事發當時因風浪很大，船舶靠近6名浮潛人員時救援不易，故船長與偕同人員皆不敢大意，最後終於在12時25分時成功將他們救起，其中1名潛水客，疑似因體力不支感到身體不適，海巡人員當場給予安撫，並提供相關協助。

經初步詢問潛水客，為何會在鋤頭嶼附近漂流，他們表示原本在東吉嶼南方實施船潛活動，可能是遇到海流過急而遭流走。不過相當奇怪的是，負責海域救護工作的澎湖海八勤務中心，卻沒接到安排遊程的船公司報案救援，任由6人在海上漂流遇險卻毫無作為，如此草菅人命的做法，對澎湖的觀光形象傷害很大。

海巡署表示，澎湖夏季海上活動十分頻繁，每年都有許多意外事件發生，提醒民眾至港區，或從事各項水上活動時應多注意周遭環境，遇到突發狀況發生時，務必在第一時間處置及救援，民眾有關救生救難或查緝不法等事項，請撥打海巡「118」報案專線通報。