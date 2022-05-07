台南市六甲區某私立幼兒園上月26日有學生確診，園所未依規定第一時間通報及宣布停課，有學生1家4口因而確診，市長黃偉哲說，除將依傳染病防治法處以6萬元以上30萬元以下罰鍰，至少裁罰6萬元以上，周一就會開出裁罰單，另也將研議給予減招、停招處分。

黃偉哲表示，該幼兒園違反傳染病防治法，可處以6萬元以上、30萬元以下罰鍰，考量園所面對調查時，態度閃爍也不配合，經專家會議討論，開罰金額不會只罰6萬，周一就會開出裁罰單。

台南一名家長6日晚間於臉書社團「爆怨公社」控訴小孩就讀的幼兒園隱匿疫情，害人染疫。該名家長說，相較其他幼兒園一有確診病例，全校就停課清消，反觀自己小孩的幼兒園，同班同學確診，園方第一時間不是停課清消，而是假裝沒這事，還隱匿確診者前1天曾到校，該生確診隔天，全校師生仍繼繼上課。

這名家長還說，自己因5日一早病況嚴重，獨自搭救護車送醫，在醫院待到晚上才好轉，「因為我老公我2個小孩都確診，老公得留在家照顧2個小孩。」字裡行間相當無奈，引來不少網友打氣及抱不平。

經教育局調查，該家幼兒園4月26日傍晚接獲衛生單位通知有1名學生確診，衛生所要求園方需匡列密切接觸者名單及通知學生停班課，但幼兒園未依規定於第一時間停課，隔天還讓學生到園上課，28日才停課，已違反防疫規定。

教育局長鄭新輝說，台南訂定學校及幼兒園停課標準，師生確診，該班就必須停課7天，該幼兒園已違反停課規定，將依相關規定嚴懲重罰。