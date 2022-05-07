有這款婆婆！1名女網友日前被婆婆臨時通知稍晚會帶3人到她家「借用浴室洗澡」，婆婆解釋因正巧在附近聚餐，家中熱水器又壞掉，才會順路借用，但該女網友考量疫情期間家中還有2名不到3歲的孩子，與丈夫商量後碗拒婆婆，婆婆竟痛罵她很無情自私，讓她傻眼且無奈。

該女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，婆婆日前突然打電話稱與弟弟、妹妹和1名朋友在她住家附近聚餐，婆婆因此想借用她家的浴室，他們4人都要洗澡，她當下未立刻答應，婆婆則說已經在樓下等著，她的丈夫跟她都不同意，因為家中還有1歲、3歲的孩子，怕有染疫風險。

原PO婆婆說因為友人家的熱水器壞掉才借用，原PO丈夫則問為什麼不去婆婆家借用，婆婆則說原PO家更近些，也想順便看孫子，而其中1友人與原PO公公不合，婆婆之後遭拒絕暴氣，怒罵原PO無情自私，原PO則強調為了孩子健康必須謹慎，罵婆婆「妳要聚餐我們管不著，但是不要拖我們下水！」

女子被婆婆臨時通知稍晚會帶3人到她家「借用浴室洗澡」，但她考量疫情期間家中有2名不到3歲孩子，與丈夫商量後碗拒，沒想到婆婆竟罵她無情自私。（翻攝自臉書「毒姑九賤婆媳討論區」）

其他網友紛紛留言「我婆婆也是會不通知就跑來，被我老公當場電話瘋狂罵婆婆，還好你老公跟你站在同一陣線」、「撇開疫情不說，一群人莫名奇妙突然跑來，說要借浴室洗澡就很有病了好嗎」、「這種時期真的堅持是對的，還好老公頭腦夠清楚」、「老公神隊友」、「自私無腦的婆婆」。