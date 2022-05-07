呂雪鳳為比佛利的新歌MV擔綱女主角。（比佛利影音提供）

呂雪鳳為比佛利的新歌MV擔綱女主角。（比佛利影音提供）

呂雪鳳為創作歌手比佛利下海當茶室女，在新歌〈阮是無人的」MV裡擔任女主角，也是呂雪鳳出道41年來演的第二支MV，讓她點頭接演的原因之一，原來是劇中有一幕妻子被好賭的老公強摘戒指，讓呂雪鳳的童年回憶瞬間重現，「母親流滿鮮血的手指，至今讓我仍難忘懷，當下大爆哭」。

呂雪鳳近期受疫情影響一連推掉20多部戲約，難得答應拍攝MV，除了因為欣賞比佛利的才華，另外也因劇情走向和自己的童年經驗雷同；呂雪鳳坦言小時候父親沉迷博弈，曾目睹父親缺錢強摘母親的戒指拿去變賣，造成母親手指受傷、血斑痕跡，「這樣椎心的痛，讓我學會勇敢堅強，因此還沒看完劇本就決定接演」。

另一場與嫖客交易的床戲，呂雪鳳事前細心地跟男臨演說「沒關係你可以大力點，這樣才能呈現真實情境」；她表示因小時候在劇團長大，每次為了上洗手間都要經過公園，常看到性工作阿姨當街與客人互動拉扯，自己似乎比同齡朋友更早熟，小小心靈就能明白體會每個可憐女子背後的辛酸與無奈，「我很感謝能有這樣的成長經歷，讓我能勇敢面對人生，每個行業都需要有專業，青春時我也曾經到舞廳酒店當小妹，原本想當舞小姐，但因為身高被拒，因此任何行業都有著專業的尊嚴」。希望MV喚起大家關懷弱勢族群。

比佛利原是MV導演，入行15年導過近2000支MV，合作包括洪榮宏、蔡秋鳳、陳雷、鄭進一及黃妃等歌手。這次為自己的首支創作單曲MV掌鏡，她表示感覺很奇妙，因為從小熱愛唱歌，由幕後走到幕前，「一直都期望著能拍挑戰禁忌話題的MV，熱愛歌唱的我，喜歡創作多年，而首支屬於自己演唱的單曲誕生，則有著不同的意義」。