澎湃新聞報導，大陸國家外匯管理局7日公布的最新數據顯示，截至2022年4月底，中國外匯存底餘額為3兆1197.2億美元，較3月底下降682.74億美元，降幅為2.14％。這是中國外匯存底餘額連續4個月下降。

大陸國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，4月中國跨境資金總體延續淨流入態勢，境內外匯市場供求保持基本平衡。

針對外匯存底下降的原因，王春英解釋稱：「國際金融市場上，受主要國家貨幣政策預期、地緣政治局勢、新冠肺炎疫情等因素影響，美元指數大幅上漲，全球金融資產價格顯著下跌。外匯存底以美元為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元後金額減少，與資產價格變化等因素共同作用，當月外匯存底規模下降。」

4月美元指數大漲近5％，包括人民幣內的非美貨幣紛紛走低。

4月人民幣對美元匯率遭遇急跌：整個4月，人民幣對美元即期匯率相較3月底的6.3433累計貶值2433個基點，貶值幅度為3.8％，這一跌幅超過了2018年6月，刷新了1994年匯率並軌以來的最大單月跌幅。人民幣對美元中間價從3月底的6.3482大幅貶值到4月底的6.6177，累計下跌2695個基點，貶值了4.2％。

王春英說，「當前外部環境複雜性不確定性加劇，世界經濟復甦放緩，國際金融市場波動性較大。但中國統籌疫情防控和經濟社會發展，經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣、長期向好的基本面不會改變，有利於外匯存底規模保持總體穩定。」