台灣本土疫情越來越嚴重，每日確診案例不斷激增，不久前指揮中心卻宣布取消實聯制，呼籲民眾改使用「社交距離APP」，但大多數人對於成效抱持疑慮；五月天主唱阿信7日突然曬出收到社交距離APP訊息警示，他曾和確診者接觸小於2分鐘，讓他大讚APP有用，也說該提高警覺。

五月天阿信一直以來都很關注時事，也很熱衷對社會奉獻，因此出道多年才有大票死忠粉絲追隨；最近疫情嚴重，阿信今（7）日無預警在IG和臉書更新限時動態，上傳一張「社交距離APP」的畫面，清楚顯示他在4日曾和確診者接觸小於2分鐘。

五月天主唱阿信7日突然曬出收到社交距離APP訊息警示，他曾和確診者接觸小於2分鐘，讓他大讚APP有用，也說該提高警覺。(圖/ 摘自五月天阿信臉書)

阿信在看到APP那麼厲害能辨別他和確診者接觸時間，忍不住驚呼「這個app真的有用耶」，雖然僅接觸不到2分鐘，但阿信還是小心翼翼地說，「提高警覺中」；粉絲們看到也很擔心阿信身體狀況，但從他還能發文和使用可愛的表情，暫時放心了，也有不少人留言請阿信保重身體。

4月底阿信在完成第三劑疫苗後，也有感而發地說出心裡話，感謝前線醫護與防疫單位的付出，爭取到珍貴的時間，讓民眾有更完備的疫苗與準備，希望接下來每個人都能「保護自己，也保護他人」，喊話大家一起努力，盼一切都能好好的。