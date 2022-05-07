縣府統計，今年至今，全縣各鄉鎮市新冠肺炎分布狀況。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮今確診案飆升803人，引起民眾譁然，擔憂疫情在花蓮大爆發？！衛生局長朱家祥回應，確診案倍數成長，經分析確診案例，縣內並沒有發生大型群聚，主要是太多個案與中央傳遞之間的時間差，昨天的案例有些時間延誤，到今天確診數才確認屬「校正回歸」。

今天防疫記者會，也說明從5月8日開始，一系列新制上路，包括調整校園防疫措施，取消原先的全校暫停實體課程規定，同時也調整密切接觸者匡列原則。

縣長徐榛蔚表示，有關7月旅遊旺季即將到來，暑假開始有非常多大型活動，因疫情變化快，CDC政策也在調整和滾動，還有40天時間，是不是取消大型活動，將會依疫情狀況調整。

徐榛蔚也說明花蓮縣新冠肺炎確診各鄉鎮分布，前5名分別是花蓮市1627人、吉安鄉1513人，秀林鄉792人、新城鄉416人、壽豐鄉229人。截至5月4日已賣出2萬8千多份快篩試劑，同時5月7日新增28所學校有停課。

疫情仍在高峰，朱家祥說，施打疫苗仍是自我保護第一步，接下來13鄉鎮市公所衛生所將會為村里民施打疫苗。5月11起至18日先到偏鄉秀林鄉、萬榮鄉、卓溪水衛生所開站施打。

朱家祥也呼籲，若還沒有打滿疫苗，可利用週末到花蓮火車站接種站施打莫德納疫苗，下午2時至晚間8時，打完為止。