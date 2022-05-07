「關關PASS！─淡水開港設關160周年特展」開跑，新北市長侯友宜前往參觀，帶領大家一起重回1862年的開港盛況！（新北市文化局提供）

「港動淡水－淡水開港設關160周年暨馬偕來台150周年」活動自3月起跑， 5月推出「關關PASS！─淡水開港設關160周年特展」，以淡水開港通商的歷史事件打造成大型遊戲場景為主題，新北市長侯友宜今扮玩家體驗淡水海關碼頭搬運工作，搶先開箱大型遊戲實景展覽，帶領大家一起重回1862年的開港盛況！

侯友宜表示，「頂港有名聲，下港上出名」，頂港就是淡水，淡水開港不但活化北台灣國際貿易，也促進位於淡水河流域的大稻埕等經濟重鎮發展，為新北市留下豐富的多元文化及異國風情。今年我們藉著淡水開港設關160週年、馬偕來台150週年，辦了很多的活動在淡水，加上劇場表演，以呈現當年海關碼頭所呈現的日常生活、洋行的狀況以及碼頭的營運，邀請民眾帶著緬懷古今、繼往開來的心情來參訪。

侯友宜說，新北市自升格以來，淡水區不管是在硬體建設及空間活化再利用已有初步的成果，目前除了淡海輕軌第一期已完工，淡江大橋整體工程也預計於2024年9月完工，從山海到城鄉，致力構築新北的「藍天海岸古蹟文化」美學廊帶，提升市民光榮感及城市美感。

新北市文化局指出，「關關PASS！─淡水開港設關160周年特展」以淡水開港通商的歷史事件打造成大型遊戲場景為主題，分為「解碼海關」、「解密洋行」及「解鎖日常」等三區，民眾透過扮演遠赴來台的洋行商人，利用手機及現場的闖關互動遊戲來解鎖各個關卡，互動性十足。除了特展外，「新北巿淡水區國中小美術班古蹟之美寫生聯展」及「臺灣女婿馬偕 斜槓家族特展」同步展出中。

文化局長龔雅雯表示，除推出展覽外，新北市並首度邀請日本知名建築史學者陣內秀信及加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）開講，重量級人物加持的「國際古蹟文化論壇」也即將於6月登場。7月份則是力推「悠洋淡水」音樂會，不但有知名歌手輪番演出，並搭配草地野餐、水路微旅行及夜宿古蹟等內容，提供民眾放鬆遊憩的好去處。相關「港動淡水」活動內容，可上www.wharf-velous-tamsui.com查詢。