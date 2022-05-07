桃園市長鄭文燦7日說明疫情，鄭文燦表示，桃園6882名本土確診，新增特殊個案包含欣興電子龜山廠確診638人、長榮空廚43人、仁寶電子13人。將要求業者分倉分流、持續快篩。

鄭文燦表示，7日新增6882名本土確診，比6日成長9.7％。他提到，全國疫情同步升溫，中南部時間差落後熱區的北北基桃，負擔也比較重。至於居家隔離新規定，會按照中央新規定，將視醫療能量，擴大採檢方案。

鄭文燦說明特殊個案，首個是長榮空廚職場共795人確診43人，而長榮空廚按照防疫規範進行各種清消、分流工作，另外勞動局以及衛生局聯合稽查是仁寶電子平鎮廠、欣興電子龜山廠，其中仁寶1566名員工，確診13人，另外19移工快篩陽性，正在PCR檢測。不過勞動防疫規範仁寶電子符合規定，他說，若PCR確診或快篩陽性，就必須按照規範，進行隔離或者停止上班。至於欣興電子龜山廠有6992人確診638人，要求落實分倉分流、持續快篩等等。至於郵局確診，鄭文燦說明，成功路郵局1人確診，至於中正路郵局屬於郵差、郵務士部分，共31人確診。

鄭文燦也說，目前有14家醫院、7採檢站負責PCR採檢，數量相當龐大，民眾要隔天、稍晚才知道PCR檢測結果。也謝謝醫師公會全聯會、桃園市醫師公會，協調24家耳鼻喉科跟基層診所加入PCR採檢行列，也包含復興區衛生所。鄭文燦表示，希望建立長者及幼兒到耳鼻喉科診所採檢，因為耳鼻喉科診所對於長者跟幼兒照顧經驗比較充足。

針對染疫民眾越來越多，鄭文燦也謝謝責任醫院以及基層診所參加輕症在家照顧工作，目前確診者居家照護26875人，已經完成1萬722件，其他部分陸續聯絡線上診療或者送藥服務，謝謝醫師、護理師、藥師，希望輕症在家，服務網絡順暢。

對於疫苗接種部分，鄭文燦說，為擴大疫苗接種，下周疫苗機種規畫5月11、13、14日開設26社區接種站，提供莫德納跟高端，其中莫德納3天都有，高端是13、14日，年滿18歲以上不限劑次。早上、下午同步提供服務。目前中央流行疫情指揮中心針對快篩普及化，已經決定北北基桃商業通路，提供更多快篩。