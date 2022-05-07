台北市長柯文哲指出，台北市預計5月12日病床會滿，衛福部下命令，500床以上醫院，防疫專責病床要增加到30％，這在台灣公衛史上還沒發生這種事，他是實際在醫院工作的人，執行沒有想像中容易。

柯文哲透露，等下四點半有很嚴肅的會議要開，剛剛看到衛福部下命令，500床以上醫院，防疫專責病床要增加到30％，這在台灣公衛史上還沒發生這種事，他是實際在醫院工作的人，執行沒有想像中容易。

柯文哲認為，叫本來不是看傳染病醫生轉過來，不是只有空間問題，還有現在裡面住院的怎麼辦，再來，未來一個月，除了急診刀，其他的刀全部要停掉，現在表面上還有698個空床，但是填的速度蠻快。

柯文哲指出，為保留醫療資源，防疫急門診，等下在院長會議中，會要求台北市主要醫院都要開防疫急門診，希望快篩陽的病人盡量在醫院外處理，不要擊垮急診跟住院。

柯文哲表示，北市如果準備1800床，預計5月12日會滿，中央也看到數字，他們要從20％加到30％，現在剩沒幾天，要動員沒想像中容易。

柯文哲說，「相信我們看到的危機，跟中央看到的一樣」，台北市預計5月12日病床會滿，要下令病床往上加，但就成中有代價，會擠壓到其他疾病的照護。