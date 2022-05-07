中國駐加拿大大使館網站7日消息，大陸駐加拿大使館發言人就藏人行政中央司政邊巴次仁訪加發表談話指出，加方不顧中方嚴正立場，執意允許所謂「西藏流亡政府」藏獨分子邊巴次仁到訪加拿大，並安排出席加聯邦眾議院外交與國際貿易委員會聽證會，散布藏獨言論。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向加方提出嚴正交涉。

中國駐加使館稱，所謂西藏流亡政府是有組織、有綱領、妄圖實現「西藏獨立」的分裂主義政治組織。完全違反中國憲法和法律，沒有被世界上任何國家承認。邊巴次仁作為該組織頭目，是一個徹頭徹尾的反中分裂分子。他四處到訪，目的就是兜售藏獨主張，推動涉藏問題國際化，實質是搞反中分裂活動。邊巴次仁在此次聽證會上公然聲稱「西藏不是中國的一部分」，再次暴露其藏獨嘴臉。

發言人表示，關於所謂「藏中對話」，要強調的是，中方不承認什麼「西藏流亡政府」，大陸中央絕不會和這樣一個非法組織商談。只有大陸中央人民政府和西藏自治區人民政府才是西藏人民的代表，其他任何人都無權代表西藏人民。

關於「班禪轉世靈童」，中國政府奉行宗教信仰自由政策，也包括尊重和保護藏傳佛教活佛轉世這一傳承方式。就達賴、班禪等大活佛轉世而言，幾百年來已形成完整的辦法和程序，需要按照歷史定制、宗教儀軌，遵守中國的國家法律。十四世達賴是一個披著宗教外衣的反中分裂分子，他為了進行反中分裂政治炒作，破壞宗教儀軌，不顧歷史定制，在國外擅自宣布一名兒童為「班禪轉世靈童」，這是非法和無效的。這位所謂的「班禪轉世靈童」只是一名中國普通公民，目前過著正常的生活。

中國駐加使館指出，當前，西藏社會穩定，經濟文化繁榮、人民生活幸福。西藏各族人民宗教信仰自由依法得到充分保障。中國政府高度重視西藏文化的保護和發展，藏語言文字的學習、使用得到法律保障。西藏人權狀況處於歷史最好時期。這是任何不帶偏見的人都承認的事實。

使館發言人強調，西藏是中國領土不可分割的一部分，這是包括加在內各國都承認的事實。西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。中方要求加方立即停止利用涉藏問題干涉中國內政、破壞西藏發展穩定，停止為藏獨勢力從事反中分裂活動提供任何支持和平台。否則，中方必將作出有力反應。