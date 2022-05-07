頭份市立圖書館因空間不足，陳列書架間相當擁擠。（謝明俊攝）

頭份市立圖書館因空間不足，陳列書架間相當擁擠，嚴重壓縮民眾閱讀空間。（謝明俊攝）

頭份市立圖書館因空間不足，陳列書架上書滿為患。（謝明俊攝）

頭份市圖書館因當年載重設計不足，2樓能供擺設書架的空間有限。（謝明俊攝）

頭份市立圖書館因空間不足，連辦公室都塞滿書。（謝明俊攝）

頭份市立圖書館因空間不足，連辦公室都塞滿書。（謝明俊攝）

自強里活動中心與頭份市立圖書館相鄰而居，常因而引發兩邊使用民眾衝突不快。（謝明俊攝）

1983年頭份望族林為寬後人興建紀念圖書館，捐給市公所成立市圖至今39年，隨著頭份市人口持續增長突破10萬人，舊有的圖書館不管是在藏書、閱讀或是活動展場，空間都明顯不足，無法符合現有使用人口所需，嚴重影響市民使用意願，甚至還會衍生市民間磨擦不快，市民要1個全新的市圖呼聲持續高漲，期望市公所及時完成新市圖。

40年前頭份仍是鎮，人口數遠不及如今，1982年，頭份望族林為寬的兒子，為了紀念林為寬，利用頭份國小旁的校地，斥資興建2層樓的林為寬紀念圖書館，完工後，林家子孫將圖書館捐給當時的頭份鎮公所，作為鎮立圖書館，紀念圖書館的造型非常別緻，是一個略呈圓型的階梯式建築，外牆全以紅色壁磚裝飾，在當年是非常新穎特殊。

由於當年公立圖書館藏書量並不大，因此，林為寬紀念圖書館在起建時，需要載重負荷的書庫範圍並不大，國內近20年來重視公共圖書館藏書量，頭份市圖書館的藏書也大幅增加，目前全館藏書已有8萬多冊，原本圖書館的藏書空間全部塞滿，可說是書滿為患，連辦公室剩餘空間都全部用來放書。

另外，市圖在自修室旁另有1處罕用書籍書庫，裡面也是堆滿書籍，連市館本身陳列架上，都以雙排陳放，館內陳列書架唯一會出現空檔的，就只剩新書區了，因借閱率高，所以陳列架才有機會空出來。

藏書空間嚴重不足，自然就擠壓到市民閱讀空間，目前市圖一樓樂齡閱讀區與幼兒閱讀區都因擺滿書架，閱讀民眾找書時，都得在狹窄的通道中相互閃身而過，坐下來的空間都不足，不僅影響市民找書方便性，也嚴重影響市民進入圖書館意願。

頭份市立圖書館目前每年舉辦延伸閱讀活動，包括樂齡閱讀及學生寒暑假日科學相關營隊，約近百場，但因市圖目前沒有多餘空間可用，所以這些活動只能借用市公所的禮堂或是客家文化館等場所舉辦，使得延伸閱讀的美意及效果大打折扣。

而市圖自修室緊鄰自強里活動中心，經常為了里民在活動中心參加活動，以及長輩在關懷據點進行延遲老化的唱跳活動，聲音往往影響閱讀民眾，經常發生讀書民眾打電話向警方或是環保局檢舉噪音，弄得兩方不愉快。

市立圖書館在2016年改制後，館方就開始研擬找尋新址改建，以符合現今需求，包括建國花市都曾是市圖館方動過腦筯的用地之一，目前市公所選定自強活動中心及市圖自修室的現址合併改建，相當符合新市圖的規畫需求，市民因而期望能盡快完成，讓市民能享用現代化的公共圖書館。