在高通膨、升息和俄烏戰等變數夾擊下，美股今年殺聲隆隆，除了道瓊指數周線連六黑，標普500和那指兩大指數周線連續五周下跌。華爾街最神準分析師表示，依歷史經驗推估，標普500墜入熊市的平均跌幅為37.3%，持續時間高達289天，並預測當前美股熊市將在10月19 日結束。

MarketWatch報導，廣泛熊市定義，是指大盤指數或個股從近期高點下跌超過 20% 。目前標普 500指數從 1 月高點4796點下跌 13.5%，意味著已跌入修正區；而遭受空頭重創的那斯達克指數，自去年11月高點慘崩23%，符合熊市定義。

近來有關標普指數跌落熊市的爭論聲不斷，不少分析師和市場觀察家認為，標普 500正一步步近逼熊市。

美銀首席策略師 Michael Hartnett依過去歷史經驗推算，一旦標普 500指數轉向熊市，發現過去 140 年的19次熊市，標普平均下跌37.3%，且平均持續時間為289天。

儘管過去的表現，不一定能作為判斷未來的依據 ，但美銀預測，當前熊市將在10 月 19 日結束，屆時標普500指數約在3000點落底，那斯達克指數底部約為10000點左右。

周五（6日）標普500 指數下跌23點（或 0.57%），收在4123點；那斯達克指數下跌173點（或 1.4%），收在 12144點。

美銀指出，現階段很多股票已經跌入熊市。那指有49%成分股比其52周高點跌逾50%，另，58%個股大跌37.3%以上，其中有77%處於熊市，並認為，熊市持續時間較牛市來得短。