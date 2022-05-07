國內疫情嚴峻，連帶導致醫療量能吃緊，一名急診護理師分享工作近況，除了要幫病患檢驗PCR，還得面對心肌梗塞、腦中風等中重症病患，加上每天穿著防護衣忙進忙出，連吃飯、上廁所的時間都沒有，讓醫護們苦不堪言，希望指揮中心能多體諒醫護人員，加薪、補充人力，或推動好的政策，「不然我們這樣真的沒辦法共體時艱」。

一名急診護理師在網路論壇Dcard發文表示，因為疫情的關係，急診室門口24小時都擠滿了大批民眾排隊掛號做PCR，但除此之外，還有很多到院死亡、呼吸衰竭、心肌梗塞、腦中風等中重症病患要火速處理，卻被現場民眾以「先來後到」為由，質疑他們憑什麼先進去，並不斷催促醫護們，讓他們相當困擾。

她直言，「萬一你的家人需要急救但被擋路，你會不會很生氣、很著急？」希望大家多點同理心，也不要向醫護們咆哮，或是抱怨等很久，因為每一位醫護人員都希望能趕快處理每位患者，「但是我們真的分身乏術」。

她也提到，每天穿全套隔離防護衣不僅悶熱，穿脫也需要時間，往往穿上後好幾個小時內都不能吃飯、喝水、上廁所，再加上每天上班8小時要處理的業務量增加，人力卻緊縮吃緊，讓她崩潰直呼，「再這樣下去我們真的會先垮掉」。

她感嘆，現在不論是急診或是病房都很忙碌，但陸續有同仁確診或離職，導致人力又瘋狂縮減，讓醫護們苦不堪言，希望指揮中心可以多體諒醫護人員，加薪、補充人力，或推動好的政策等，才能真正幫助他們，「不然我們這樣真的沒辦法共體時艱」。

貼文一出，不少網友留言打氣，「希望政府配套措施更完善一點，民眾也更理性一點，第一線的你們辛苦了」、「感謝你們的付出，希望政策可以再加強改善，不然你們垮了，真正需要幫忙的人更是慘」、「學姊加油！看著你們每天為病人們奔波的背影，只能給你們滿滿的respect，辛苦了，有你們真好」。