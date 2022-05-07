這學生夠「真性情」！1名女老師日前為了與男學生拉近關係，向對方說「你不用太緊張，雖然我是你的班導，但我也才二十多歲，你就把我當平輩就好」，希望男學生用平時對女同學說話的語氣聊天，沒想到男學生當場說出2字「約嗎」，讓她傻眼崩潰。

臉書「爆廢公社」有網友分享一段對話截圖，1名女老師對男學生問說「和老師聊天是不是很緊張」，男學生則拘謹地回應「是的老師」，老師接著試圖緩和對方的緊張感，耐心地說「你不用太緊張，雖然我是你的班導，但我也才二十多歲，你就把我當平輩就好」。

女老師為與男學生拉近關係，說「雖然我是你的班導，但我也才二十多歲，你就把我當平輩就好」，沒想到男學生當場說出2字「約嗎」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該老師要男學生不但把她當作長輩，畢竟2人歲數相差不大，她說「平時你和班上女生怎麼聊天，就怎麼和我聊天」，要男學生不要有所顧忌、擔心，想說什麼就說什麼，沒想到男學生接著直接說出2個字「約嗎」，疑似在約炮或是要求約會。

其他網友紛紛留言「看來要安排一趟家庭訪問了」、「結果後來阿明的成績莫名上升」、「直接課後輔導嗎」、「接下來的劇情我看多了」、「不夠真，之前都是打ㄩㄇ」、「老師：約X媽，我：我媽說她沒空，但我爸說他可以」、「非常好，夠直接」、「老師太美的困擾」、「原來SOD都是真的」、「這老師長相如何才是重點」。