8日是母親節，新竹縣有18位獲縣府表揚的模範母親，縣長楊文科日前到竹東鎮拜訪模範母親劉秀麗，社會處長李國祿則到五峰鄉和北埔鄉拜訪楊勝美、林麗秋2位模範母親，致贈「母儀群倫」匾額和禮品祝賀。

80歲的劉秀麗，和擔任教師的先生婚後育有2子，先生不幸中風，她醫院和家裡兩頭跑，操持家務數十年如一日，以愛的教育鼓勵子女，2個兒子十分爭氣，從台大醫學院、中國醫學院畢業後，行醫助人，並在疫情期間擔當第一線防疫人員，守護民眾身體健康，縣長楊文科也特地向他們致謝。

五峰鄉80歲的楊勝美，17歲結婚後和另一半在工廠上班，含辛茹苦將4位子女養大成人，她為人和善，常幫鄰居照顧孩子，開導已婚婦女相夫教子，傳授泰雅婦女習俗，協助推動部落工作，也經常分享自己種的有機蔬菜給部落族人。

北埔鄉林麗秋，苦讀進修，陪伴子女成長，她說「也許付出了不一定得到回報，但不付出一定得不到回報！」孩子受挫時，她不會一味安撫或訓斥，而是討論如何走下一步，她的孩子說「母親不但照顧我們，也是我們的心理醫師及人生的導師」。

林麗秋持續捐贈創世基金會和多個公益團體物資，一定是整齊乾淨才會送出去，不造成他人的麻煩與困擾，鄰里需幫助時，她也第一時間支持協助。

另外，她還身兼南埔社區鹹菜桶打擊樂劇團成員、社區志工、關懷據點老人供餐廚娘等義務工作，關心社區熱心公益獲鄰里好評，可說是公益領域的斜槓模範母親。