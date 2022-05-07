竹北市AI智慧園區公園假日吸引很多親子前來休閒遊憩，是目前新竹縣最夯的特色公園。（羅浚濱攝）

縣府完成AI智慧園區公園和竹東鎮台泥公園，是目前新竹縣最夯的特色公園，每到假日都吸引很多親子前來休閒遊憩，後續以3年投入2億元打造22座特色公園也如火如荼展開，第一波9座公園6月起陸續完工，第二波竹北市4座公園將在5月底動工，預計最快年底完工。

縣長楊文科表示，為打造新竹縣成為樂遊宜居城市，縣府從2020年起規畫22座特色公園，都透過公民參與機制，邀請大小朋友一起打造好玩的公園，第一波竹北和芎林共有9座公園從6月起將陸續完工啟用。

第二波竹北兒22、兒24、公25及公兒26這4座公園，以竹縣在地人文景觀風貌為發想，分別規畫「大王花」、「小蝸牛之家」、「小猴森林」及「五色鳥樂園」主題，讓大小朋友到公園玩，如同翻閱「小竹繪本」般，體驗到不同的主題遊戲設施。

產發處表示，兒22公園位於莊敬北路、勝利十五街交叉口；兒24公園於十興路、莊敬五街交叉口；公25公園：興隆路二段與自強一路交叉口；兒26公園於自強一路與成功八路，9日將在鹿場里集會所舉辦施工說明會，邀請關心的民眾參與。

施工說明會由公園規畫和施工單位提出簡報說明，工程預計5月底開工，210個日曆天完工，施工時會避免重型機具假日施工，以降低噪音，工區定期灑水及防塵網覆蓋，降低環境汙染，同時每月定期檢討施工進度。

產發處表示，因疫情持續嚴峻，參加說明會的民眾需完整接種3劑疫苗，未完整接種者須有3日內抗原快篩或PCR陰性證明，並配戴口罩後才可入場。